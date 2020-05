Manuál pro školy je nesplnitelný. Jen dostat děti do tříd zabere celé dopoledne

Ministr Plaga se včera v Televizních novinách pochlubil tím, že ministerstvo školství vydalo manuál pro znovuzahájení výuky na mateřských, základních i středních školách. Ředitelé zejména základních škol ho ale považují za chaotický a nedomyšlený. Žákům závěrečných tříd přitom zbývá pouhý týden do nástupu do škol.

25. května mnohou vyrazit do škol i žáci prvních stupňů. Ve třídě smí být maximálně 15 žáků. Skupina se ale nesmí do konce školního roku měnit ani doplnit. Výuka bude dobrovolná a není jasné, kolik žáků přijde.

„Zejména prvňáci, druháci svoji učitelku milují. Jak někomu takovému říct, že ho bude učit jiný učitel,“ upozorňuje na jednu z mnoha nepříjemností František Majer, ředitel ZŠ Komenského Náchod. Předpokládá se přitom velká spolupráce toho kmenového kantora třídy, a pak toho druhého učitele druhé skupiny té samé třídy.

Střídání dvou skupin po jednotlivých dnech by zase byl obrovský problém pro pracující rodiče. „Nedovedu si představit, že by jedna skupina chodila úterý čtvrtek, druhá pondělí středa pátek a pak se další týden vyměnily, to bude problém pro rodiče,“ domnívá se Majer.

Navíc má být výuka dopolední i odpolední. Měl by tak učitel dopoledne učit vybraných 15 dětí podle osnov a odpoledne to samé distančně pro zbytek třídy? „Malinko problém vidím v tom, jak zabezpečit tu odpolední výuku, toho v podstatě družinového charakteru, aby se ty děti nepotkávaly,“ popisuje Jiří Otčenášek, ředitel ZŠ Pouchov Hradec Králové.

Dodržovat prakticky některá nařízení je téměř nepředstavitelné. Před školou si děti musí vyzvednout pedagog a odvést je do třídy. Žáci musí mít roušky a mezi sebou dvoumetrové rozestupy. 15 žáků tak půjde roztažených na 30 metrů. Navíc větší školy by měly denně klidně i 30 výukových skupin.

„Budeme muset zajistit časový harmonogram tak, aby se ty skupiny nepotkávaly před školou,“ podotýká ke složité logistice Jiří Otčenášek. Zajistit, aby se před školou nepotkaly, by znamenalo jejich příchod do školy v různých časech. Jen v pětiminutových rozestupech by děti chodily do školy ovšem dvě a půl hodiny.

Tělesná výuka je zakázaná, přestávky by měli žáci trávit venku, ale pouze v areálu školy. Udržet v takovém počtu předepsané dvoumetrové rozestupy, i to je nereálné.

Pro mateřské školy platí pravidla obdobná. jen s tou výjimkou, že děti ani pedagogové nemusí mít během výuky roušky. To ale neplatí pro jejich doprovod. A zajímavé bude také sledovat předškoláky, jak si vždy po příchodu do třídy každý z nich myje nejméně 20 sekund ruce. To bude úkol na celé dopoledne.