Manuály pro školy v rozporu se zákonem? Nesmysl, říká ministerstvo

Spolek Pedagogická komora napadá například část manuálu, která hovoří o úlevách z nošení roušek a povinných rozestupech mezi žáky a pedagogy. Sdružení vadí skutečnost, že zatímco dokumenty byly zpracovány 30. dubna, výjimka z nošení roušek vešla v platnost až 5. května. Spolek ministerstvu vytýká také to, že jde stále jen o soubor doporučení, nikoli součást legislativy.

"Většina položek z manuálů jsou pouhá doporučení, která nelze nijak vymáhat. Aby byly požadavky z manuálů závazné, musely by být vydány formou krizového opatření, případně vyhlášky, nařízení vlády nebo zákona. Manuály se zaměřují především na oblast hygienickou, v tomto případě by bylo nutné změnit vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, což lze zajistit v současné situaci v průběhu jednoho týdne," říká Radek Sárközi, předseda Pedagogické komory.

Názor spolku však nesdílí ani MŠMT, ani zástupci dalších oficiálních pedagogických institucí. "Já se stanoviskem tak úplně nesouhlasím. Děti šly do školy 11. května, manuál tedy platil od 11. května. Rozhodně tedy není s ničím v rozporu, v době, kdy šly děti do školy, už legislativa v platnosti byla. Myslím si, že je manuál napsán dostatečně pružně, tak, abychom se s tím my jako ředitelé vypořádali," řekla pro TN.CZ Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR (AŘG).

Pouze jediný bod stížnosti spolku považuje za oprávněný. Týká se pohybu žáků před vstupem do škol. Ten je škola podle manuálu povinna organizovat tak, aby studenti a další lidé v okolí školy udržovali minimálně dvoumetrové rozestupy. To však dle vyjádření AŘG není v kompetenci ředitelů škol.

"Jediné, co v manuálu vidím jako problém, je to, že máme před školou dbát na pořádek, aby žáci dodržovali odstup dva metry. To je veřejné prostranství, tam my nemáme co zasahovat do práv lidí. Takže já jsem na přijímací zkoušky požádala o součinnost policii, aby dohlížela na pořádek a dodržování rozestupů. Odmítám, abychom my běhali před školou a volali na rodiče s dětmi, které přišly na přijímačky, aby dodržovali rozestupy," přiznala Schejbalová, která je rovněž ředitelkou pražského Gymnázia Nad Štolou.

"Vydaný soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení je zcela v souladu s právními předpisy a krizovými a mimořádnými opatřeními. Zapsaný spolek Pedagogická komora namítá jejich rozpor v době publikování materiálů. Nicméně materiály byly připravovány s cílem přinést informace o pravidlech, která budou platit v době obnovování provozu, nikoliv informace o starých pravidlech, která platila v době jejich vydání. Provoz škol se obnovuje postupně dle avizovaného harmonogramu a materiály tudíž obsahovaly informace o stavu, který bude platný právě v danou dobu," vyjádřila se ke stížnosti Pedagogické komory mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Vyhlášku o hygienických požadavcích na prostory a provoz školských zařízení podle Lednové rozhodně není třeba měnit, jak tvrdí spolek Pedagogická komora. Důvodem je prý to, že krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví mají přednost před vyhláškou.

Do škol se vrátili žáci devátých tříd. V rámci bezpečnosti jim před vstupem měří teplotu. Více v reportáži TV NOVA:

Do tříd se vrátili také maturanti, aby se připravili na závěrečné zkoušky. Podívejte se na reportáž Dominiky Janochové: