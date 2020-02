Manželé měli letět společně, poté je rozdělili. Nehodu přežil jen jeden z nich

Zehra Bilgi Koçarová plánovala se svým manželem dovolenou v tureckém Istanbulu. Oba měli sedět v letadle, které se ve středu rozpadlo na kusy. Nakonec do něho nastoupila jen Koçarová, manžel musel do města odletěl už o den dříve kvůli práci. Jeho žena se už za ním nedostala, zemřela při havárii.

Svatba Zehry Bilgi Koçarové a jejího muže Gökhana Koçara se konala v červenci loňského roku. Manželé žili společně v tureckém městě Izmir, kde také pracovali. Zehra byla zubařkou, její muž inspektorem na ministerstvu obchodu.

Ve středu se měli vydat z Izmiru do Istanbulu, kde chtěli strávit několik dní. Manžel však musel odletět do Istanbulu už v úterý kvůli pracovním povinnostem. Zehra tak nastoupila do letadla sama, uvedl portál Milliyet.

Nejdříve měl spoj zpoždění. Z letiště Izmir Andan Menderes tak vyrazil s čtyřicetiminutovým zpožděním. Když pak letadlo dopadlo na přistávací dráhu na letišti Sabihy Gokcenové, havarovalo a rozpadlo se na tři kusy.

Nehodu nepřežili tři lidé, mezi nimi byla i Zehra. Její tělo poté záchranáři převezli do Ústavu soudního lékařství, kde byla provedena pitva. Po ní mohl manžel převést svou ženu do jejího rodného města Tekirdağ, kde se bude konat pohřeb.

Rodina je ze smrti Zehry zdrcená. "Minulý rok měla svatbu. Konala se ve Fenerbahçe v Istanbulu...Jsou to smutné zprávy. Je mi to moc líto," truchlil Sinan Alici.

