Manželé měli slavit sedmdesátiny, místo toho jim dům potřetí zničila voda!

Domů se důchodci Karlíkovi teď dostávají jen po žebříku. Právě v sobotu se přitom chystali společně oslavit své 70. narozeniny. Povodeň jim dvojitou radost z životních jubileí rozmáčela na kusy. V Raspenavě žijí už 50 let. "Je to šílené," vystihl jednoduše Jiří Karlík.

Celou noc se s obavami chodili dívat na neúprosně stoupající hladinu Smědé. Kolem 10. hodiny dopoledne už jim začala téct voda ze zahrady do domu.

"Nejde nic zachránit, spodek je hotovej. Peníze nejsou. Je to strašný a to ještě není konec," popsal senior. "Slibujou večer další, tak doufejme, že to nepřijde," dodala jeho manželka Hana.

Co měli Karlíkovi v přízemí, voda zničila. "Lednička je pryč, všechno je pryč. Pračka hotová, koberce jsou taky na vyhození. Tady dřevěná podlaha," procházel nešťastně dům pan Karlík.

Záplavy v Raspenavě zažili už třikrát. Ty nejhorší přišly před deseti lety, kdy voda v jejich domě sahala v prvním patře až po strop. Tentokrát je přirovnávají k povodni z roku 2002, v obou případech měli v domě 60 centimetrů vody.

"Pojistku nemáme, tady to nepojistí, protože to je záplavová oblast," vysvětlil důchodce. Na statisícovou škodu tak budou ze svých důchodů šetřit hodně dlouho.

Pomoc jim slíbilo jejich pět dětí, které bydlí v různých částech Česka. "Zítra přijedou všichni pomoct, takže děkuji všem," prohlásila Hana Karlíková.

Sedmdesátiny už manželé nemají chuť slavit, prý si počkají až na 80. narozeniny.

Hostem Televizních novin byl starosta Raspenavy Pavel Lžičař (Sdružení nezávislých kandidátů):