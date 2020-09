Manželé si vsadili ve stejné loterii, oba vyhráli pohádkovou částku!

Pohádkově si přilepší k důchodu manželská dvojice z britského Liverpoolu. Když si oba vsadili v loterii, v níž se losují poštovní směrovací čísla, ani je nenapadlo, že se z nich za pár desítek minut stanou milionáři.

Liz a Ronnie Cooksonovi jsou po losování o téměř dva miliony korun bohatší, píše britský portál mirror.co.uk. Každý z manželů si přišel na příjemných 30 tisíc liber, v přepočtu bezmála 900 tisíc korun. Je až neuvěřitelné, že v jednom losování padlo dvakrát stejné směrovací číslo.

Dvojice, která je spolu už 26 let, má v plánu podělit se o peníze s rodinou. "Máme pět dětí, deset vnoučat a jednou pravnouče. Rádi svoje vnoučata rozmazlujeme, takže jim určitě nějaké peníze dáme," nechala se slyšet Liz.

Za peníze navíc si manželé chtějí dopřát i dovolenou v Kalifornii, kde má Liz sestru a neteř. "Byli jsme tam už několikrát, ale nikdy jsme neměli dost peněz, abychom si to užili naplno. Určitě zajedeme i do Las Vegas a utratíme část naší výhry," pokračovala Cooksonová, která by další částku chtěla vyhrát právě v kasinu.

Její manžel Ronnie by si zase rád koupil karavan. "Potom bychom mohli cestovat a objevovat krásy naší země. Rádi bychom navštívili Skotsko," rozplývala se Liz.

Za poplatek se v loterii People's Postcode Lottery zařazuje do slosování poštovní směrovací číslo sázejícího. Společnost vždy minimálně 32 procent z výtěžku z prodeje lístků věnuje na charitu. Za kolo, kterého se zúčastnila Liz s Ronniem, putovalo přes 280 milionů korun na pomoc znevýhodněným dětem a ženám.