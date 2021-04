Manželství homosexuálů je opět na stole. Chtěli by taky adoptovat děti

Klára a Barbora tvoří pár tři roky. Poznaly se přes inzerát a po první schůzce prý bylo jasné, že spolu chtějí žít. "Další krok byl zasnoubení, registrace a miminko," popsala Bára.

"Manželství je o bezpečí. Máme hypotéku, máme byt a kdyby se cokoliv se mnou nebo s Barunkou stalo, tak tam není vdovský důchod. Na cestě máme potomka a ten zase po mně nebude mít třeba sirotčí důchod," uvedla Klára důvody, proč by chtěla uzavřít manželství.



Od první debaty k uzákonění sňatků homosexuálních párů uplynulo přesně 1051 dní. Tento čtvrtek se k ní poslanci opět vrátí.



"Nikdo dosud neřekl argument, jakým způsobem svazek leseb a gayů ohrožuje tradici rodiny. V podstatně mi jde jen o to, jelikož jsem svolavatelem schůze, aby mohli vstupovat do svazků a prožít plnohodnotný život," vysvětlila poslankyně Barbora Kořánová (ANO).



V Česku je od roku 2006 možnost registrovaného partnerství. Nedává ale stejnopohlavním párům právo na adopci dětí, dědické právo, ani na právo na informace o zdravotním stavu partnera například při jeho hospitalizaci. Stejná práva pro všechny dlouhodobě prosazují třeba Piráti.



"Ve většině zemí západní Evropy mají stejnopohlavní páry stejná práva jako ta různopohlavní. To znamená, že Česká republika z tohoto pohledu vyspělých západních zemí zaostává," uvedl europoslanec Marcel Kolaja.



Na druhé straně je lidovecký návrh, který chce ukotvit v Ústavě, že manželství je svazek muže a ženy. "Pokud homosexuální páry dnes nemají některá práva, která se týkají třeba dědictví nebo společného jmění, tak je vhodné takto upravit občanský zákoník. Ale není možné jít cestou, že vlastně zrelativizujeme manželství a budeme ho redefinovat tak, jak to navrhují Piráti a další," uvedl poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nesouhlasí ani šéf SPD Tomio Okamura. "Všichni občané v České republice mají podle Ústavy stejná práva už v současné době. Názor SPD je, že sexuální orientace je soukromou věcí každého občana," řekl Okamura.



Do řešení této problematiky se poslancům ovšem moc nechce. "Mě na tom všem nejvíc mrzí, že poslanci, ať už si myslí cokoliv, tak byli zvoleni pro to, aby rozhodovali. A my tento zákon několik let jenom odkládáme, protože se nám do toho rozhodování nechce. Já už to vnímám jako parlamentní obstrukci," řekl předseda STAN Vít Rakušan.



Homosexuální sňatky jsou možné v 29 zemích světa, z toho v 16 v Evropě. Většina umožňuje i adopci dětí těmito páry. Loňský průzkum agentury Median ukázal, že pro sňatky homosexuálů jsou v Česku dvě třetiny lidí.

