Gayové a lesby chtějí uzavírat manželství. Ptejte se aktivistky

Téma uzákonění manželství pro homosexuály řeší v posledních týdnech veřejnost i politici. Ti ale před týdnem odmítli zařazení návrhu do programu sněmovny a diskuze se odkládá. Přesvědčit je chce iniciativa Jsme fér. Za tu bude mluvit Adéla Horáková v pořadu Napřímo od 15:30 živě na webu TN.cz.

Mezi tradičním manželstvím a registrovaným partnerstvím homosexuálních párů je podle iniciativy Jsme fér více než 100 rozdílů. Návrh, který leží v Poslanecké sněmovně, má práva občanů narovnat.

"Manželství tak, jako je dnes, by zůstalo, jenom by se umožnilo gay a lesbickým párům, aby do něj vstupovaly také," uvedla Adéla Horáková.

Návrh rozděluje poslance na dva tábory, odpůrců je zatím víc. "Já to podporovat nebudu, tyto věci odporují mému přesvědčení," reagoval Petr Fiala z ODS. "Rozhodně nehodláme ve sněmovně řešit, co si který občan dělá ve své ložnici," řekl Tomio Okamura (SPD).

"Práva ano. Koneckonců tyto osoby manželství nechtějí," uvedl Patrik Nacher (za ANO). Registrované partnerství je možné uzavřít pouze na některých matrikách v Česku. Návrh sebou přináší možnost sňatku kdekoliv v republice, nabití společného majetku nebo právo na osvojení dítěte.

"Adopce jsou klíčový problém, je to jeden z hlavních důvodů, proč jsem otevřeli tu otázku manželství," dodává Horáková.

