Marečka (†2) z Loun měl brutálně utýrat otčím. Soud rozhodl o trestu!

Ústecký krajský soud se rozhodl poslat 21letého Josefa K. z Loun do vězení za to, že měl brutálně utýrat synka své přítelkyně Marečka, kterému byly necelé tři roky. Za těžké ublížení na zdraví a týrání svěřené osoby dostal 16 let. Rozsudek je zatím nepravomocný, muž se proti němu na místě odvolal.