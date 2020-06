Mariánský sloup je téměř hotový, práce nabraly zpoždění

Akademický sochař Petr Váňa s týmem kolegů je od čtvrtečního rána na Staroměstském náměstí v Praze, kde má opět vyrůst Mariánský sloup. Práce začaly už v únoru, kdy se tým dostal k základům původního sloupu.

Původně měly trvat až do srpna, díky tomu, že se nekonaly velikonoční trhy, ale tým zvládl práci mnohem rychleji. Vypadá to, že sloup by mohl být dokončen ještě ve čtvrtek.

Původní sloup vztyčený v roce 1648 nepřečkal revoluční nálady spojené s vyhlášením samostatného Československa. Rozvášněný dav v čele s Žižkovákem Františkem Sauerem se stal obětí protihabsburských nálad.

Samotnou stavbu kopie sloupu provázely problémy, ne všichni s ní totiž souhlasí. Problém byl také s povoleními, až letos v lednu dostala stavba zelenou.