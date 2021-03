Kateřina musela kvůli covidu na ošetřovné. V práci pak dostala padáka

Paní Kateřina z Náchoda strávila tři měsíce doma na ošetřovném. Školy jsou v současné době zavřené a ona se tak musela starat o své malé dcerky. Když se vrátila do práce, rozhodl se jí zaměstnavatel neprodloužit smlouvu. Žena tak přišla o příjem.

Současná vlna pandemie výrazně ovlivňuje životy lidí, zejména co se týče zaměstnání a financí. Do svízelné situace se v době koronaviru dostala i žena z Náchoda, která přišla o práci.



Když v Česku opět uzavřely školy, byla Kateřina, jakožto matka dvou malých dcer, nucena nastoupit na ošetřovné. Když se vrátila do práce, tak jí zaměstnavatel oznámil, že už jí pracovní smlouvu neprodlouží. Jelikož žena měla smlouvu na dobu určitou, nezbývá jí nyní nic jiného než si najít práci novou. Z pracovněprávního hlediska je totiž zaměstnavatel v právu.

"Zaměstnavatel je v tomto případě v právu, pokud je mezi ním a zaměstnancem uzavřena smlouva na určitou dobu, nemusí sdělovat důvody pro její neprodloužení," uvedl pro TN.cz právník Pavel Kolesár.

Jiná situace by nastala, pokud by zaměstnavatel se zaměstancem uzavřel smlouvu na dobu neurčitou. V takovémto případě musí uvést důvod, přičemž absence zapříčiněná odchodem na ošetřovné, by byla diskriminační.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v Česku celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let meziročně zvýšil o 52,5 tisíce a dosáhl 161,7 tisíc lidí. Přibylo jak nezaměstnaných žen, a to o 32,8 tisíce na 89,2 tisíc, tak i nezaměstnaných mužů (o 19,6 tisíce na 72,6 tisíce).

Anketa Přišli jste během pandemie o práci? Ano 30 14 hlasů Ne 70 33 hlasů Hlasovalo 47 lidí.

Nárok na ošetřovné má v Česku zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování či péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby nebo o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Přišli jste během pandemie o práci? Myslíte si, že váš zaměstnavatel konal nezákonně? Ozvěte se na e-mail zpravy@nova.cz.