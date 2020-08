Versiniová slaví 80 let. Jako krásná Nšo-či zemřela v první den natáčení

Marie Versiniová se narodila v Paříži, její rodiče ale pocházeli z Korsiky. "Mayovky" milovala už od dětství, k této vášni ji přivedl tatínek. Už tehdy Marie snila o tom, že si jednou zahraje Vinnetouovu sestru Nšo-či. Sen se jí splnil, i když zřejmě jinak, než čekala. Hned při svém prvním dni na natáčení totiž musela zahrát Nšo-činu smrt v náručí milovaného Old Shatterhanda rukou bandity Santera (Mario Adorf).

K vysněné roli jí pomohla skvělá znalost angličtiny, němčiny a italštiny. Samotné natáčení se ale neobešlo bez problémů. Versiniová měla totiž hrůzu z jízdy na koni a každá jezdecká scéna pro ni byla utrpením.

Role Nšo-či ji trvale zaškatulkovala jako sestru apačského náčelníka a Marie Versiniová marně čekala na další velké role. Ve své autobiografii Byla jsem Vinnetouova sestra přiznala, že tak dlouho čekala na životní roli, až si uvědomila, že ji má již za sebou. Z hereckého obsazení slavných westernů je jednou z posledních, kteří ještě žijí.

S představitelem Vinnetoua Pierrem Bricem se během natáčení spřátelili a stýkali se i poté, co natáčení legendárních mayovek skončilo. Versiniová se vdala za o 22 let staršího filmaře Pierra Vialleta, který zemřel roku 2013. Bylo mu 94 let.

Mariin filmový bratr Pierre Brice zemřel v roce 2015. Pocházel ze šlechtické rodiny a pyšnil se titulem baron. Filmovými tvůrci byl často srovnáván s Alainem Delonem. Brice a představitel filmového Old Shatterhanda Lex Barker se spřátelili i mimo kamery.

Kvůli jejich zálibě v žertících se slavná scéna, kdy se náčelník Apačů a Old Shatterhand stávají pokrevními bratry, musela natáčet několikrát. Oběma představitelům přišla tak absurdní, že se při natáčení neustále smáli.

S jejím filmovým bratrem pojilo Marii Versiniovou blízké přátelství. Stejně tak si rozuměli Pierre Brice s Lexem Barkerem.

Ani Nšo-čin milovaný už není mezi živými. Lex Barker, který zazářil také jako filmový Tarzan, zemřel v květnu 1973. Ke smrti velkého milovníka života i žen přispěla jeho záliba v alkoholu, kterým zaháněl psychické problémy.

Marii Versiniové šlo o život před rokem. Z ošklivého pádu si odnesla několik zlomenin a ve vážném stavu skončila v nemocnici. "Věk zotavení moc nepomáhá. Kosti se už tak dobře nehojí. Velkým problémem je hlavně zlomenina jedné nohy," popsal po Mariině pádu její manažer Joachim Watzlawik. V nemocnici strávila i své 79. narozeniny.

Nšo-či přežila i filmového vraha legendárního Vinnetoua Rika Battagliu, který ztvárnil padoucha Rollinse v mayovce Poslední výstřel. Právě s Rikem si paradoxně velmi rozuměl Pierre Brice a mimo kamery byli dobří přátelé.

Sám Battaglia přiznal, že mu diváci nikdy neodpustili, že zabil Vinnetoua a dostával dokonce i výhrůžné dopisy. Zemřel v březnu 2015 v italské Corbole.