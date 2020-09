Marie vyrazila na houby, počíhali si na ni mladíci. Přišla o tašku plnou hřibů

Se svým otřesným zážitkem se paní Marie z Příbramska svěřila televizi Nova. Na houby vyrazila se svým kamarádem do lesů v Mokrovratech u Dobříše. "Chodili jsme po lese a kousek od nás se pohybovali dva chlapci, tak 20 až 25 let. Měli košíky a sbírali. Vypadalo to, že houbaří," prozradila paní Marie.

"Stále se drželi blízko nás. Kamkoliv jsem se hnula, tak byli blízko mě. Bylo mi to docela nepříjemné a bála jsem se," svěřila se. Záhy zjistila, co se skrývalo za podezřelým chováním dvou mladíků.

"Sešla jsem na cestu a tašku, ve které jsem měla kýbl plný praváků, jsem si položila na zem mezi nohy. Najednou se ke mně přihnali, jeden tašku popadl a po cestě rychle utekli," postěžovala si paní Marie.

"Byla jsem v šoku. Tak už se kradou i houby! Kdybych se s nima přetahovala, tak by mi třeba i ublížili," podotkla s tím, že se nyní bude bát chodit do lesa. "Tak takhle dopadlo mé první letošní houbaření. Asi už i poslední," dodala.

Původně chtěla zavolat policii, nakonec si to ale rozmyslela, protože - jak sama řekla - šlo jen o houby. Ráda by ale varovala ostatní lidi pro případ, že by se mladíci rozhodli "houbařit" podobným způsobem znovu.

Redakce TN.cz kontaktovala příbramské policisty, aby zjistila, zda se na ně někdo neobrátil s podobnou zkušeností. Policejní mluvčí Monika Schindlová však o žádném takovém hlášení informace neměla. "O ničem takovém nevím, ale lidé se v takovém případě určitě mohou na policii obrátit," uvedla Schindlová.

"Paní mohla policii zavolat, pokud se cítila v ohrožení. Nemohla vědět, zda jí muži neublíží," vysvětluje. Ukradený košík s houbami by policisté řešili jako přestupkové jednání, problém podle Schindlové nicméně spočívá v tom, že pachatele je v takovém případě velmi těžké dohledat.

"V lese nejsou žádné kamery a pokud si paní pachatele nevyfotila, tak by byla šance na vypátrání malá. Popis je málo," dodala.