Marihuana v jídle? Restaurace dělá z konopných listů lahodné pokrmy

"Chichotající se chléb" nebo "radostně tančící salát", to jsou příklady pokrmů, které podává jedna z thajských restaurací. Tamní vláda totiž nedávno vyřadila konopí ze seznamu návykových látek a některé podniky tak dostaly povolení k pěstování a užití marihuany. Provozovatelé tvrdí, že list konopí může zlepšit chuť k jídlu, zajistit lidem dobrý spánek a také dobrou náladu. "Nikdy předtím jsem konopí nebral, je to divné, ale je to vynikající," hodnotil jeden z návštěvníků. Jak takové neobvyklé lahůdky vypadají, se podívejte ve videu.