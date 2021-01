Řetězec zavírá v Česku obchody, kvůli brexitu nemůže dovážet potraviny

Brexit už má v Česku první viditelné dopady. Britský řetězec s oblečením a potravinami Marks & Spencer zavírá zbylé prodejny. Není v nich totiž co prodávat, dodávky zboží nabraly zpoždění.

"Je nám líto, že některé z vašich oblíbených potravin nejsou dostupné. Tato situace nastala kvůli nové importní legislativě mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Usilovně pracujeme na tom, aby se chybějící produkty brzy vrátily do nabídky," dozvědí se zákazníci z prázdných regálů.

Nad tím, kdy se tak stane, visí otazník. Obchody s britskými potravinami se zavřou 15. ledna. Důvodem může být i to, že kvůli nařízením spojeným s koronavirem do nich chodí méně lidí.

"Vážení zákazníci, od 15. ledna bude dočasně uzavřeno zbývajících pět prodejen v Praze: Westfield Chodov, OC DBK, OC Nový Smíchov, NC Fénix a Václavské náměstí č. 36. Prodejny zůstanou uzavřeny, dokud budou v platnosti mimořádná opatření a nebude možný prodej jiných než základních potřeb," uvedl řetězec na facebooku.

Lidé, kteří jedou z Velké Británie do Evropské unie, už brexit také pocítili na vlastní kůži. Podle nových pravidel nesmějí Britové do států sedmadvacítky dovážet potraviny, nizozemští celníci tak řidičům zabavují třeba i obložené sendviče, upozornil list The Guardian.