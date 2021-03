Skok do 10 kilometrů s marsovskou lodí Starship zřejmě nevyšel! VIDEO

Zdá se, že ani skok do 10kilometrové výšky prototypu lodi Starship SN11 v úterý odpoledne neskončil úspěchem. SpaceX přistoupila ke startu i přes hustou mlhu, která v Boca Chica panovala.

Starship SN11 vystoupala do 10kilometrové výšky, překlopila se do horizontální polohy a začala se sestupem zpět k zemi. Přibližně v jednom kilometru se spustily motory a loď začala s otočným manévrem, pak se ale najednou ztratil signál.

Poslední záběry na loď SN11:

Final view of SN11 in the air:



