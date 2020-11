Martin Dejdar prodával pozdravy od celebrit, některé to ani nevěděly

Společnost Wish4you si za jeden audiopozdrav účtovala 1 500 korun, za video pozdrav chtěla 2 500 korun. Na stránkách byla uvedena řada známých osobností, některé o tom ale vůbec netušily.



Na společnost upozornila herečka Nikol Štíbrová. "Fakturovat si 2 500 korun za pozdrav člověku, který mi fandí a pravděpodobně mě delší dobu podporuje kupováním CD, vstupenek, knih apod. je pro mě osobně prostě minimálně zvláštní," uvedla herečka na Instagramu.



Vzápětí se ozval youtuber Karel Kovář alias Kovy, který byl na stránkách společnosti uveden. "Je to podvod. V životě jsem o té stránce neslyšel. Zdravice občas posílám, ale vždycky bezplatně," uvedl youtuber.



Obrátil se kvůli tomu na jednatele firmy Martina Dejdara a ten se mu prý omluvil. "Tak Martin Dejdar mi napsal sms, kde mi vysvětlil, že se jednalo o omyl a omluvil se. Každopádně nejsem jediný, kdo je tam nevědomě, tak doufám, že to bude napraveno. O projektu si myslím své," ukončil celou věc Kovy.



Martin Dejdar ale tlak neustál a oznámil, že společnost zrušil. Vznikla prý s dobrým úmyslem. "Projekt vznikl na jaře, v období první koronové karantény. Přemýšlel jsem, jak si vzájemně pomoci. Jednak mnoha tisícům zájemců, kteří nám denně píší o nejrůznější videa a fotografie, a osobnostem, které již půl roku mají obtížné živobytí," vysvětlil Dejdar svůj úmysl.

O podvod prý nešlo. "Půl roku práce a také spousta investic. Nikdy nemohlo jít o žádný podvod, protože to samotné přání vždycky musí nahrát konkrétní osobnost sama!! To snad pochopí i primitiv," rozčílil se herec.



Dejdar celý projekt okamžitě zrušil. Dostupné nejsou webové stránky společnosti ani sociální sítě. "Pod neuvěřitelným tlakem urážek, pomluv, ponižování a zesměšňování nejen mě, ale i dalších osobností do projektu zapojených jsem se rozhodl projekt ukončit hned ze začátku. Ne proto, že je to chyba, nebo že je projekt špatný. Ale v tak nenávistném prostředí nemá sílu nic vytvářet," postěžoval si Dejdar a tvrdě se pustil do kritiků.



"Když lidé jako Nikol Štíbrová a ji podobná stvoření mají tu odvahu mě i ostatní skutečné osobnosti, které desítky let tvrdě pracují, veřejně zostuzovat a urážet, nemá smysl o něco se snažit," prohlásil Dejdar.

Některé osobnosti ale na stránce působily vědomě. Byl mezi nimi například moderátor a herec Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy nebo nejkrásnější muž roku 2017 Matyáš Hložek.