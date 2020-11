Martin na bílém koni letos nepřijel. Co bude dál? VÝHLED počasí na Vánoce

Svatý Martin s sebou ani letos nepřinesl sníh, a to ani na horách. Trend nadprůměrně teplého počasí bude navíc pravděpodobně pokračovat i v zimě. To samé platí i pro srážky, dá se tak očekávat, že budeme mít opět Vánoce na blátě.

Ostře sledované počasí na svatého Martina meteorology příliš nepřekvapilo. Po sněhu není ani památky, a to nejen v nížinách. "Bílý kůň se čekat nedá ani na horách, pokud se vůbec nějaké srážky objeví, tak pouze výjimečně v podobě mrholení," předpovídal už začátkem týdne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Pranostiky na svatého Martina se nevztahují pouze na sníh. Přijede-li například na šedém koni (mlhy), počasí v zimě bude nestabilní a střídavé. Přijede-li na žlutém (sucho), bude zima tuhá a suchá.

Slunečné počasí na Martina předpovídá dlouhou zimu, zatažená obloha zase nestálou. Pokud fouká jižní vítr (a letos opravdu fouká), měla by být zima mírná. Zůstane-li na stromech listí, očekává se dlouhá a tuhá zima.

Pranostiky nám tak o počasí v příštích měsících moc neřeknou, variant je mnoho. "Pokud dáme letošní očekávané počasí do kontextu s výše uvedenými pranostikami, tak se asi přesné předpovědi na zimu nedočkáme," konstatoval ČHMÚ.

A co říká svatý Martin o sněhu? "Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí," zní jedna z pranostik. Jiná upřesňuje, že "když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet." V tomto ohledu se pranostiky pravděpodobně naplní. S chumelenicemi raději nepočítejme.

Sezónní i dlouhodobé modely počasí podle meteoroložky Dagmar Honsové naznačují, že bude pokračovat trend nadprůměrných teplot a nadprůměrných srážek. "Kdybych si měla vsadit, řekla bych, že Vánoce budou i letos na blátě," svěřila se redakci TN.cz.

"Bílé Vánoce nastávají zhruba jednou za osm let, v posledních letech však vycházely ani jednou za těch osm let," vysvětluje Honsová. Pravděpodobně nás tak čeká podobná zima, jako byla ta loňská. Rok 2019 byl až do podzimu velmi suchý, zima však byla deštivá a především velmi teplá.

Především v lednu a únoru pršelo. Sněhu bylo v nížinách minimum, v Praze se neudržela pokrývka ani jeden jediný celý den. I na horách byl stav bídný. Honsová připomíná, že na konci února tam leželo pouhých zhruba 20 centimetrů.

Lidé se snažili předpovídat zimu podle počasí na svatého Martina již v 16. století. Pranostiky se obnovily v polovině 19. století a od té doby se drží mezi lidmi přesvědčení, že Martin jezdí na bílém koni. Realita je však odlišná.

"Nový sníh byl na sv. Martina na území ČR zaznamenán za posledních deset let (2010 -2019) v pěti letech (2010, 2013, 2016, 2017 a 2019). Ve středních a nižších polohách (stanice do 600 m n. m.) napadl nový sníh však pouze v roce 2016," vysvětluje ČHMÚ.

"V roce 2016 v nížinách sem tam spadla sněhová vločka. Do skutečně bílého rána se Češi na sv. Martina probudili naposledy v roce 2007," upřesňuje Honsová. A jaké byly v těch letech Vánoce?

V roce 2016 na Štědrý den se teploty pohybovaly od 3 do 6 stupňů a pršelo, sněžilo ve vyšších polohách nad 800 metrů. V roce 2007 sice teploty klesly pod bod mrazu, sněhové vločky ale poletovaly jen ojediněle.