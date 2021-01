Martinovi se podařil kolosální úlovek. Obří kapr vážil úctyhodných 21 kilo

Martin Čech se rybaření věnuje už od svých pěti let. K narozeninám si nadělil pořádný kousek, a to 21kilového kapra lysce. "Bylo to něco neuvěřitelného. Ten kapr přišel mám pocit okolo sedmé hodiny ranní, takže ta euforie byla opravdu veliká,“ svěřil se rybář Martin Čech.

Většina rybářů odkládá své pruty s prvními mrazíky. Najdou se ale i tací, kterým ani teploty hluboko pod bodem mrazu nevadí. "Ta rybařina v zimě je hodně specifická, protože ryba samozřejmě s poklesem teploty není tak aktivní. Nepřijímá potravu tolik jako v letních měsících,“ vysvětlil Čech.

Martin Čech má na svém kontě už několik podobných úlovků. Tím největším byl 27kilový kapr, kterého chytil před třemi lety ve Slovinsku. Většina Martinových úlovků ale na talíři nekončí. Rybář je pouští zpátky do vody.

Pokud to situace dovolí, chtěl by letos za rybolovem vyrazit do Maďarska. Mají se tam konat kapří závody, kterých se loni kvůli pandemii nemohl zúčastnit.