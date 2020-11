"Už bylo dost zábavy, Donalde, jdeme domů!" Internet se směje Trumpovi

V sobotu svět obletěla zpráva o tom, že je konečně jasné, kdo bude příští prezident Spojených států. Joe Biden podle amerických médií zvítězil, Donald Trump již avizoval, že výsledky voleb napadne. Mnohé se ještě může stát, to ale nikomu na sociálních sítích nebrání dělat si z celé situace legraci.

Krátce po vyhlášení výsledků se začaly množit první vtipy. "Živé záběry Trumpa v Bílém domě," doprovodila uživatelka komentářem záběry z komediální televize, kde se poradce snaží dostat Trumpa pryč ze školky. "Už bylo dost zábavy, Donalde, jdeme domů!"

Další doprovodil fotku Donalda Trumpa a Angely Merkelové komentářem: "Už můžeš otevřít oči, je pryč."

"Kdyby Doland nechtěl opustit Bílý dům, pošlete bombajskou policii. Aktualizace, Doland uvolnil Bílý dům. Naposledy byl spatřen v Indii," sdílí další uživatel.

Update:

Doland has vacated White House.

He was last spotted in India. pic.twitter.com/QDGY3SGGyA — Chacha Chaudhary (@ChaudharyUncle) November 8, 2020

Objevilo se i video, které upravuje známý film. Naráží na to, že se počítá každý hlas a že Bidena dostaly do čela až korespondenční hlasy, zatímco Trump volal po zastavení sčítání.

LMAOOO IM NEVER DELETING THIS APP



pic.twitter.com/krCSZXMfJh — EDM BEN 10 (@_gh0stn) November 6, 2020

Vtipy se objevily i poté, co Donald Trump prohlásil ve volbách Michigan za svůj, i když ještě sčítání nebylo u konce. "Tímto prohlašuji Kalifornii, Oregon a Washington za státy Kanady, protože to tak prostě cítím," napsal jeden a mnozí další si nárokovali od večeře po mnohem zvlášnější věci.

Další reagovala obrázkem a komentářem: "Trump se snaží vysvětlit, že vyhrál volby, i když vlastně prohrává."

#TrumpMeltdown Trump trying to explain how he has won this election, despite actually losing: pic.twitter.com/MvyFXepbEp — Amy (@amymarsh95) November 6, 2020

Během působení Donalda Trumpa ve funkci vzniklo ohromné množství vtipů, za což mu někteří nezapomněli poděkovat: "Děkujeme za všechny meme, Donalde Trumpe."