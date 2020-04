Máša (†23) se už domů nevrátí. Pod koly vlaku zemřel i pětiletý Pepíček

Vyšetřování tragické nehody bude podle informací policie záležitostí i několika měsíců. "Zabýváme se veškerými okolnostmi a příčinou dopravní nehody. Byli přizváni znalci z oboru dopravy a byl nařízen odběr krve. Bude to možná na několik měsíců, záleží na tom, kdy bude vyhotovený znalecký posudek. Až na základě znaleckých posudků učiníme závěry. Pracujeme se všemi možnými verzemi, jako policii nám však nepřísluší spekulovat," řekla TN.CZ policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Ke srážce, při které vyhasl život maminky Máši, jejího pětiletého syna Pepíčka a 16letého Martina, došlo na nechráněném železničním přejezdu lokální trati z Nýřan do Heřmanovy Huti na severu Plzeňska. Felicie, ve které rodina cestovala, vjela na přejezd ve chvíli, kdy se blížil vlak. Výsledkem byla tragédie, při které zemřeli tři mladí lidé a další dva se vážně zranili.

"Na místě není žádné signalizační zařízení. Nechráněný železniční přejezd je pouze značený, musíte se jako řidič řídit dle zákona o pozemních komunikacích," popsala Jelínková.

Stav mladého tatínka je prý kritický. Má vážně poškozený mozek a jeho srdce nebije tak, jak by mělo. "Jestli se z toho dostane, řekli nám, že nejspíš bude mít trvalé následky," svěřil se deníku Blesk Antonín, Josefův otec. Jeho sedmiměsíčního vnoučka Matyáše zachránilo od hrozivé srážky to, že zůstal doma s babičkou. Maminku a bratříčka mu však už nikdo nevrátí.

Maminka Máša byla dle vyjádření rodiny ve čtvrtém měsíci těhotenství. K tragédii došlo poté, co s rodinou zamířila na prohlídku k lékaři. Neštěstí tvrdě zasáhlo obyvatele Nýřan, poblíž kterých ke střetu došlo. "Strašná tragédie. Dávejte na sebe všichni pozor. Ve vteřině je všechno jinak," přidala se paní Darina k těm, kteří rodině poznamenané neštěstím vyjádřili podporu.

Alespoň malou nadějí pro pozůstalé je zlepšující se stav čtyřletého Lukáška. Pomalu začíná sám dýchat a zdá se, že přestálou hrůzu dokáže překonat. Obyvatelé obce na rodinu pamatují jako na laskavé, slušné lidi.

Bezprostředně po nehodě se životy mladé rodiny snažil zachránit pan Jan. Ten je pro pozůstalé i místní pravým hrdinou. "Já tam byl jako první. Vytáhl jsem dítě, a to bylo v pořádku. Ten chlap, co jsem vytáhl, tak dostal první pomoc, když letěl vrtulníkem, žil. Lukášek šel první, ten byl v pořádku a Pepa na tom byl vážně špatně. Jak byl hlavou dolů, nemohl dýchat. Rychleji to už nešlo," popsal chvíle po tragédii.

O tom, že se v tu dobu pod autem nachází další zraněné dítě, dle svých slov nevěděl. Lidé mu i tak děkují za pomoc a obdivují odvahu, s jakou se vydal rodině na pomoc. "Bože, to je neštěstí. Vám velké díky, jste borec, málokdo by to asi dal," chválí Janovo odhodlání paní Petra. "Jste borec, klobouk dolů," přidala se přispěvatelka Zuzana.