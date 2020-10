Maséři i kadeřnice stále fungují. Příjmy jim ale klesají, lidé se bojí přijít

"To, co jsem ještě před koronavirovou pandemií měla nasmlouváno obvykle na jeden den, mám naplánováno sotva na týden," to je teď slyšet z nejednoho kadeřnického salonu. Počet klientek vyhledávajících holiče nebo kadeřníka rapidně klesá.

"O takových, počítala bych padesát, šedesát procent míň," popsala kadeřnice Martina TV Nova, o kolik příjmů během koronavirových opatření přišla. Lépe na tom není ani její kolegyně Olga. "Odvolávají se, buď jsou třeba pozitivní, nebo jsou v karanténě," svěřila se.

Zafungoval ale i strach z možné nákazy. Podobný problém řeší nejen kadeřníci, ale téměř všechny služby, které jsou ještě v provozu – pedikérky, kosmetičky, vizážistky. I masážní salony zejí prázdnotou.

"Je to prostě těžký těm lidem ukázat, že se nemusejí ničeho bát, že dezinfikujeme, jak můžem. Lidi, ale prostě mají strach, takže nechodí," vyjádřil se Štěpán Janžura, provozovatel masérského salonu.

Starší klientelu od návštěv salónů prý odrazují i jejich děti. Mladší klienti se údajně nákazy bojí méně. Starší od cesty ke kadeřnici či masérovi odrazuje obava o vlastní zdraví nebo snížená imunita. Už po první vlně opatření se klienti do salónů prý vraceli jen velmi pozvolna.

Současná situace je podle některých majitelů provozoven skoro neudržitelná. Zvažují, zda s podnikáním neskončit. "Ti, kteří začínali někdy na začátku roku, tak ti to nedají, to nemají šanci to dát," vyjádřil se pro TV Nova jeden z dotazovaných.

"Nemusíme nějak zavírat, nečekáme na žádný lockdown, prostě nás to zruinuje samo," přiznal jeden z provozovatelů salonu. "Tam ty propady v tržbách mohou být opravdu až třeba padesát procent," dává provozovatelům za pravdu ekonom Lukáš Kovanda. A kompenzace je v takových případech takřka nulová.