Masivní očkování v Kadani: Vakcíny nemáme, dostali je mladí, zuří praktici

Velký očkovací maraton. Tak by se dala popsat narychlo uspořádaná akce kadaňské nemocnice minulý víkend. Ta dostala pouhé dva dny na to, aby dokázala spotřebovat 359 lahviček vakcíny AstraZeneca. A povedlo se. Jak TN.cz sdělila náměstkyně ředitele pro léčebně preventivní péči Patricie Kotalíková, naočkovat se podařilo celkem 4174 lidí. Nemocnice využila i zásoby, které měla k dispozici už před tím.

"Ve čtvrtek večer jsme se to dozvěděli a v sobotu ráno jsme očkovali,“ popsala Kotalíková s tím, že je mile překvapena, jak se celou akci nemocnici podařilo tak narychlo zorganizovat a zvládnout. Očkovací centrum vycházelo z centrálního registru, odkud zájemce o očkování vybíralo podle strategie ministerstva zdravotnictví. Vakcínu dostali i zájemci nad 70 let, pedagogové či členové integrovaného záchranného systému.

Ačkoliv nemocnice i Ústecký kraj akci hodnotí jako velmi úspěšnou, trnem v oku se stala praktickým lékařům, kteří marně čekají na vakcíny od kraje.

"Ústecký kraj zde místo, aby dal očkovací látky praktikům, kteří by naočkovali skutečně staré a nemocné pacienty, je dal do nemocnice Kadaň. Zde se podstatná část očkovala lidem, kteří nyní vůbec vakcínu dostat neměli. Počet balení odpovídá počtu praktiků připravených očkovat v okrese Chomutov, kraj tedy mohl bez problémů dát tyto vakcíny jim, a bylo by naočkováno 3600 seniorů v ordinacích praktiků,“ stěžuje si předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Nemocnice obvinění odmítá

Že by se vakcíny dočkali i lidé, kteří ji dostat neměli, ale nemocnice rázně odmítá. "Spoustu lidí jsme otočili zpátky. Mladší jsme brali, když měli od lékaře potvrzení, že to byli třeba pacienti s plicní nemocí. Policie i hasiči se museli prokazovat služebními průkazy. Museli splnit kritéria,“ vysvětluje Kotalíková.

Problém pro TN.cz okomentoval i generální ředitel Krajské zdravotní Aleš Chodacki. "V tomto případě došlo k tomu, že krajskému koordinátorovi chyběl základní nástroj na to, aby mohl spravedlivě rozdělit vakcíny - Dashboard. Je to program, ve kterém praktický lékař vidí ty lékaře, kteří mají zaregistrováno nejvíc zájemců o očkování v regionu,“ říká. "Teď už ho má, až nám dorazí dávka AstraZenecy, půjde bezvýhradně k pratikům,“ dodává.

Vakcíny budou brzy, slibuje kraj

Lékaři se tak prý nemusejí bát. Že by na ně při přerozdělování vakcín nikdo nemyslel, Chodacki odmítá. "Není to ani na krajském koordinátorovi, ani na kraji, ani na vakcinačních centrum. Je to ryze o tom, aby dodavatel zavezl praktické lékaře,“ říká Chodacki s tím, že vakcíny už měli dostat první praktičtí lékaři během pátku. "Mělo se zavážet v pátek, pondělí a úterý prvních 26 praktických lékařů. Podle aktuálních zpráv k ničemu nedošlo a nikdo nepotvrdil ani to pondělí,“ říká.

Redakce TN.cz požádala o vyjádření i kancelář ústeckého hejtmana. "V rámci spolupráce se Sdružením praktických lékařů ČR je určen krajský koordinátor praktických lékařů (předseda krajského sdružení SPL ČR), který tvoří databázi praktických lékařů, kteří mají připraveno více než 100 lidí pro očkování ve své ordinaci. To je podmínkou kvůli nemožnosti rozdělovat dávky vakcíny do menších množství," reaguje mluvčí Martin Volf.

Doteď podle něj praktičtí lékaři neočkovali z důvodu nedostatku vakcíny, která byla plně využita v očkovacích místech. "Praktičtí lékaři obdrží vakcínu ze zásilky doručené do kraje v tomto týdnu – celkem se bude jednat o 2900 dávek vakcíny AstraZeneca,“ dodává.

Vládní registr pro očkování nefunguje. Lékaři si proto vytvořili vlastní: