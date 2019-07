Masivní protesty v Hongkongu nekončí, lidé se střetli s policií!

Desítky tisíc lidí opět vyrazily v neděli do ulic Hongkongu na protest proti kontroverznímu návrhu zákona o vydávání stíhaných do pevninské Číny. Dav došel až k nádraží, které tuto zvláštní autonomní oblast spojuje s Čínou. Na rozdíl od minulých týdnů byl protest poklidný, i přesto policie zadržela šest lidí.

V neděli se lidé rozhodli zúčastnit další demonstrace, která se tentokrát konala v městské oblasti Hongkongu Kowloon. Organizátoři demonstrace tuto oblast vybrali, aby apelovali na turisty z pevninské Číny, kteří sem chodí nakupovat.

Až 230 tisíc lidí se mělo podle organizátorů vydat k nádraží, které oblast spojuje s pevninskou Čínou. Policie však uvedla, že se protestu zúčastnilo jen 56 tisíc lidí. Dále dodala, že protesty byly poklidné, avšak zadržela šest účastníků. informovalo CNN.

Pět z nich kvůli napadení policejních důstojníků a jednoho z důvodu nepředložení průkazu totožnosti. Demonstranti zpívali slogany v mandarínštině, aby je mohli pochopit i turisté z pevniny.

Lidé do ulic Číny vyšli už několikrát. Protestují kvůli návrhu zákonu, který by umožnil podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do Číny. Zatím se lidem podařilo donutit vládu, aby návrh pozastavila. Dále požadují odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové.