Maskovaní muži vtrhli na nádraží a mlátili cestující. 45 zraněných. VIDEO

Tisíce lidé se o víkendu už posedmé sešly, aby protestovaly proti kontroverznímu zákonu o vydávání lidí do pevninské Číny. Při protestech policisté proti demonstrujícím nasadili slzný plyn.

Po demonstracích skupina maskovaných lidí oblečených v bílých tričkách zaútočila ve stanici metra na protestanty oblečené v černém. Sociální sítě zaplnila videa, na kterých jsou zachyceny scény brutálního násilí.

Muži v bílém se na záběrech vrhají s klacky a obušky na lidi v metru. Při střetu ve stanici Yuen Long bylo podle portálu BBC zraněno 45 lidí, jeden z nich je v kritickém stavu v nemocnici, dalších pět je zraněno velmi vážně.

Zatím není zcela jasné, kdo jsou lidé v bílém, při svůj útočích se zaměřovali se na demonstranty, kteří se vraceli z nedělních protestů. Policie sklízí ostrou kritiku za pomalou reakci.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police?



Video filmed inside #YuenLong MTR train station.



Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.