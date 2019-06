Masové protesty v Hongkongu, desítky tisíc lidí zablokovaly ulice

Desítky tisíc lidí vyšly ve středu do ulic Hongkongu, aby protestovaly proti návrhu na vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do Číny. Lidé blokují klíčové cesty kolem vládních budov, policie proti nim použila pepřový sprej. K protestům se přidávají stále další lidé.

Už brzy ráno lidé v maskách a černých rukavicích zaplnili hongkongské ulice a zablokovali přístupové cesty k vládním budovám. Jednání o sporném zákonu, které bylo naplánováno na dnešek, bylo kvůli masivním protestům odloženo.

Lidé vyšli do ulic kvůli kontroverznímu návrhu zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Hongkong, který přešel pod správu Číny v roce 1997, zaručuje svými zákony obyvatelům nezávislou justici a osobní svobody.

Podle portálu CNN se k protestům přidávají stále další lidé, policie nařídila demonstrantům, aby se rozešli, pohrozila, že nebude váhat s použitím síly.

Lidé zaplnili ulice již v neděli, podle organizátorů se nedělních protestů zúčastnilo 1,3 milionu lidí, to je zhruba šestina obyvatel Hongkongu. Policie uvádí, že protestujících bylo méně - kolem 240 tisíc.