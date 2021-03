Masové únosy v Nigérii pokračují, ozbrojenci zajali 39 studentů

Státní komisař pro vnitřní bezpečnost v Kaduně Samuel Aruwan řekl, že po útoku na školu se pohřešuje 39 studentů, zatímco armádě se podařilo zachránit při střetu s ozbrojenci 180 lidí. Původní informace hovořily o pohřešování 30 osob.

Podle Aruwana byli někteří zachránění studenti během operace zraněni a nyní jsou v ošetření ve vojenské nemocnici. Vláda je ve spojení s vedením školy a bezpečnostní agentury pátrají po unesených studentech. Zatím co školu v pátek odpoledne hlídala policie a armáda, příbuzní unesených studentů čekali na jakékoliv informace o únosu.

"Dostali jsme zprávu, že naše dcera Sera je s únosci," řekla novinářům Helen Sundayová se slzami v očích. "Apeluji na vládu, aby pomohla zachránit naše děti." Ozbrojené gangy v severozápadní a střední Nigérii v posledních letech zesílily aktivitu namířenou zejména na provádění únosů.

Bandité se nedávno zaměřili na školy, kde unášejí studenty nebo školáky kvůli výkupnému. Čtvrteční událost byla přinejmenším čtvrtým takovým útokem od prosince. Kromě masových únosů na severozápadě země musí bezpečnostní síly prezidenta Muhammadua Buhariho čelit také islamistickým povstáním na severovýchodě, které trvají už více než 10 let.

