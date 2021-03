MasterChef Roman prozradil, čím bude jeho kuchařka výjimečná

Vítěze MasterChef Česko Romana Stašu nezastaví ani koronavirus. Poctivě maká na své kuchařce, která by měla zanedlouho vyjít a štáb Života ve hvězdách byl u toho, když vznikaly recepty. K vaření si Roman přizval slavnou posilu a rozpovídal se, jak se mu daří, jaké má plány na léto a prozradil, čím bude jeho kuchařka speciální.

V kuchyni se sešel Roman Staša s porotcem Honzou Punčochářem, protože Roman tvoří očekávanou kuchařku a jejím zvláštním hostem nebude nikdo jiný než jeho oblíbený porotce. "Po odvysílání MasterChefa jsme se sblížili nejen jako kamarádi, ale i jako trenéři," vysvětlují.

Po skončení soutěže se totiž stali nejen parťáky v kuchyni, ale také ve sportu. Honza Romana trénoval v kuchyni a Roman ho teď trénuje ve fitness. "Po skončení soutěže jsme si začali rozumět. Roman mi povídá: Já jsem fitness trenér. A já na to, že jsem tlustý. Tak jsme to dali dohromady," popisuje Honza začátky jejich společné spolupráce.

Kdo bude příštím MasterChefem Česko, se dozvíte už na podzim tohoto roku, kdy startuje další řada. Přestože od Romanovy výhry uplynul už rok, nemohl se o radost z ní pořádně podělit. "Neměl jsem to jak a s kým oslavit, protože všechno je zavřené. Ale daří se mi skvěle," říká věčný optimista Roman.

Na léto má velkolepé plány. "Pokud to půjde, vezmu si foodtruck, pojedu mezi lidi a budu jim vařit," říká. A zároveň by mělo dojít ke spolupráci se zpěvákem Markem Ztraceným. "Oslovil mě, že bych mu ve foodtrucku vařil jídlo na koncertech venku v létě, pokud to situace dovolí," prozrazuje MasterChef.

Do té doby se Roman bude soustředit na svou kuchařku, která by měla vyjít už koncem dubna. "Chci, aby byla zajímavá, něčím jiná. A aby tam byly krásné fotky, protože kuchařka je o tom, že si ji otevřeš a chceš mít na to jídlo chuť," myslí si.

Navíc jeho kuchařka bude ozvláštněná příběhy z Romanova života. "Bude tam dětství, mládí i to, jak funguju teď. Za každý rok svého života tam bude jedno jídlo, které odpovídá tomu, co jsem v té době jedl," nastiňuje MasterChef.

Na své si prý přijde jak profík, tak i ne příliš zdatný kuchař. "Snažím se inspiraci brát hlavně ve svojí hlavě. Samozřejmě se neobejdu bez nápadů jiných kuchařů, ale snažím se, aby to bylo o mně. O receptech, které zvládnu uvařit já, takže je zvládnou lidi uvařit taky," zakončuje skromně Roman.