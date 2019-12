Mastná pokuta pro Boeing, společnost měla používat vadné součástky!

Série tragických nehod, stovky obětí, odstavení strojů a v důsledku i desetimilionové pokuty. Výrobce letecké techniky Boeing řeší jeden skandál za druhým.

Za vadné součástky má teď společnost zaplatit v přepočtu 90 milionů korun. Pochybení nepřiznává. Podle amerických úřadů by se ale mohly podobné vady týkat i boeingů 737 MAX, které potkaly dvě nehody.

Před nedávnem vyšla zpráva, že by se mohla letadla vrátit zpět do vzduchu na začátku příštího roku. Pohyb Boeingu 737 MAX se ale objevil už 5. prosince v aplikaci flightradar. Let měl mířit do České republiky.

Český dopravce Smartwings o takovém přeletu nic neví. "Boeing s ním nějakým způsobem asi manipuloval. Takže ten dotaz by musel být na Boeing, jestli to byl zálet nebo nějaký přelet na parkování," sdělila mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Takové přelety jsou podle odborníků i kvůli zazimování letadel možné. "S vysokou pravděpodobností to jsou letouny, které dostaly od leteckých úřadů povolení k jednorázovým přeletům na parkování. Není to nic, že by MAXy byly uvedeny do standardního provozu," vysvětlil dopravní expert Karel Mundel.