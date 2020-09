Máte Covid-19 nebo karanténu? Netřiďte odpad, vyzval ministr Brabec

Pokud se ve vaší rodině objevil koronavirus, musíte dočasně přerušit třídění odpadu. Je to z bezpečnostních důvodů. Zabráníte tak ohrožení dalších lidí. Veškerý odpad z celé domácnosti mají nakažení dávat do jednoho pytle.

"Opatrně s odpadem během covidu! Pokud máte v domácnosti někoho, kdo je nakažený, nebo v karanténě, odpad by se například neměl třídit, aby byli ochráněni pracovníci v třídírnách," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Netřídění odpadu ale není jediná věc, kterou by měli nakažení koronavirem dodržovat. Speciální postup vyžaduje i vyhazování ochranných pomůcek. “Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat,“ uvedlo ministerstvo životního prostředí na svých internetových stránkách.

Opatrn s odpadem bhem covidu! MP nachystalo doporuen, jak zachzet s odpadem, pokud mte v domcnosti nkoho, kdo je nakaen, nebo v karantn. Odpad by se napklad neml tdit, aby byli ochrnni pracovnci v tdrnch. Vc najdete v naem letku.https://t.co/JiduDqYbet — Richard Brabec (@RibraRichard) September 24, 2020



Ideálním řešením, jak snížit množství vyhozených ochranných pomůcek, je využívání látkových roušek. Ty můžete po každém použít vyprat, vyžehlit a bez problémů znovu použít.

Pokud se u vás doma potvrdí nákaza Covidem-19, měli byste dodržovat i další pravidla. Pytle, do kterých odpad dáváte by měli mít minimální tloušťku 0,2 milimetru. Pokud nemá, dejte odpadky do dvou pytlů. „Povrch vnější pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný odpad. Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu,“ radí ministerstvo.

Před i po vynesení odpadků si nezapomeňte umýt ruce vlažnou vodou a mýdlem anebo použijte dezinfekční gel.