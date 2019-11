Máte dluhy nebo exekuci? Tady vám pomůžou zadarmo! PŘEHLED

V Česku je podle Exekutorské komory v exekucích stále více než 800 tisíc lidí. Nejhorší je situace v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Půjčování peněz je totiž tak snadné, že lidé zapomínají na rizika. Zadlužení se tak už netýká pouze těch nejchudších, do dluhové pasti padá stále více lidí ze střední třídy.

V takových případech je skutečně málokdo schopen si poradit sám. Dluhovému poradenství se proto dnes věnuje množství subjektů. Někteří "poradci" se však z dlužníků snaží získat jejich poslední peníze.

Podrobnou mapu dluhových poraden, které poskytují své služby zdarma, najdete zde.

Existují ale organizace, kde dlužníkům pomáhají bezplatně. Dluhové poradny pomáhají například domlouvat splátkové kalendáře nebo se bránit neférovému jednání některých společností, které poskytují finanční služby. Odborníci z poraden mohou také pomoci se sloučením exekucí nebo s jejich úplným zastavením.

Přehled dluhových poraden podle krajů:

Obracet se na poradny mohou také dlužníci, kteří chtějí vyřídit tzv. osobní bankrot. Ten umožňuje oddlužení těm, kdo za dobu pěti let v přísném režimu insolvenčního řízení uhradí alespoň 30 procent všech svých závazků.

"Zkrátka člověk, který se dostal do situace, že není schopen splácet, tak toto je pro něj řešení a může se dluhů do pěti let zbavit," vysvětluje autor mapy exekucí Radek Hábl.

