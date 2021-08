Máte doma budoucího prvňáka? Na výbavě můžete ušetřit i tisíce! TIPY

Začátek nového školního roku už je za dveřmi. Pro rodiče to znamená zvýšené finanční výdaje z důvodu nákupu školních potřeb. Rodiče s nízkými příjmy letos dostanou od státu tzv. pastelkovné ve výši 500 korun. Na pokrytí nákladů to ale zdaleka stačit nebude. Připravili jsme proto seznam nejběžnějších školních pomůcek pro prvňáčky a srovnali jejich ceny e-shopech. Rodiče, kteří mají hluboko do peněženky, tak mohou ušetřit pořádný balík peněz.

Nízkopříjmové rodiny mají nárok na tzv. pastelkovné, tedy příspěvek na školní potřeby pro své děti. Ten se poprvé po 15 letech zvýšil, místo dvoustovky tak nově rodiče od státu dostanou 500 korun.

Další dobrou zprávou je, že ceny školních pomůcek od loňského roku příliš nerostly. Meziročně se náklady podle ekonoma Lukáše Kovandy zvýšily zhruba o 1,6 procenta.

Přesto ale výdaje rodičů prvňáků budou v nastávajícím školním roce rekordní. Podle Kovandy v průměru dosáhnou 6300 korun (viz tabulka níže). "To je pro řadu rodičů pořádný zásah do rodinného rozpočtu," konstatoval ekonom. V souhrnu se počítá nejen s náklady na pořízení školních pomůcek, ale také obědy či školními výlety.

Průměrné výdaje na prvňáka

Co se týče samotné výbavy pro prvňáčka, o levnou záležitost se nejedná. Rodiče ale mohou hodně ušetřit, pokud netrvají na značkových či vysoce kvalitních produktech. Průměrná cena aktovky se podle ekonoma sice pohybuje okolo dvou tisíc korun, dá se ale sehnat podstatně levněji. Redakce TN.cz se inspirovala několika základními školami a vytvořila modelový seznam pomůcek, které se v požadavcích objevují nejčastěji.

Posléze jsme srovnali ceny v pěti e-shopech (Alza, Mall.cz, Lidl, Globus, Tesco) a vybrali nejlevnější dostupné produkty (viz tabulka níže). Zatímco průměrná výbava pro prvňáka stojí podle odhadů čtyři až pět tisíc, nám se podařilo vytvořit seznam v hodnotě necelých dvou tisíc korun.

Nejlevnější ceny školních potřeb ve vybraných e-shopech

V tabulce není započítaný paušální poplatek, který po rodičích požaduje většina škol kvůli nákupu dalších pomůcek, zpravidla sešitů. Jeho výše se na každé základní škole liší, obvykle se jedná o částku kolem 500 korun. Při vyšším paušálu bývá zase seznam pomůcek, které musí rodiče sami pořídit, skromnější.

Rodiče by se tak při pořizování výbavy pro prvňáka mohli vejít do částky zhruba dvou a půl tisíc korun, pokud mají hluboko do kapsy a potřebují nutně ušetřit. Kovanda také upozorňuje, že "rodiče mnohdy netuší, že mohou stát požádat o jednorázovou finanční pomoc s výdaji na školáka."

"Své vlastní "pastelkovné" vyplácí také řada měst a obcí ze svých rozpočtů. Například Hodonín bude letos vyplácet 2,5 tisíce Kč na žáka. Ti z rodičů, kteří se prokazatelně nacházejí v tíživé sociální situaci, mohou o požádat úřad práce o jednorázovou pomoc. Z těchto peněz mohou hradit výdaje za učebnice, školní aktovku nebo školní družinu, ale i kroužky nebo výdaje spjaté s dojížděním do školy. Za kalendářní rok stát může poskytnout sumu až 38 600 korun," radí Kovanda.