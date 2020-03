Máte nárok na zlevněné zboží, i když je vyprodáno? Někde ano!

Stalo se vám, že jste se vydali do obchodu koupit zboží, které bylo v akci, a bylo už vyprodáno? Za určitých podmínek máte nárok si ho zakoupit za stejnou cenu, jako byste ho kupovali během akce. Tuto možnost ale nenabízejí všechny řetězce.

Pokud regály zejí prázdnotou, a vy si nižší cenu nechcete nechat ujít, máte možnost o ni u některých obchodníků požádat. Tato sleva je nárokovatelná pouze za určitých podmínek a jen v některých prodejnách.

Pokud už tedy obchodník tuto službu nabízí, funguje víceméně obdobně. Akční zboží si na dané provozovně můžete "zarezervovat". To znamená, že na prodejně nahlásíte, že o něj máte zájem a zanecháte tam na sebe kontakt. A ve chvíli, kdy bude požadovaný výrobek opět k dispozici, by vás měl obchod informovat. Zákazník si ale musí zboží vyzvednout co nejdříve.

Poskytování takové služby nám potvrdili na infolince společnosti Globus a mluvčí společnosti Tesco. V případě Tesca se se ale jedná jen o některé provozovny. Firmy tak reagují na pomalejší logistiku a závoz zboží, ke kterým může docházet.

Ostatní řetězce podobnou možnost pozdějšího nákupu zboží nenabízejí. Jejich akce jsou časově omezené. "V případě vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách akce na tento sortiment končí dříve," uvedl Jiří Mareček, mluvčí společnosti Albert.



Ani v Lidlu nebo Penny Marketu žádná podobná kompenzace nefunguje. Zboží je nabízeno pouze do vyprodání zásob. Zákazníkovi nárok na sníženou cenu nevzniká.