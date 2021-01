Máte strach, že onemocníte? Sečtěte si výši nemocenské. KALKULAČKA

Počasí jako na houpačce a náhlá změna teplot se podepsaly na rostoucím počtu nemocných. Řada z nich přesto chodí do práce a nechce nastoupit na nemocenskou ze strachu, že se jim výrazně sníží příjmy.



Přestože nemocní pracovníci dostávají náhradu mzdy už od prvního dne nemoci, řada z nich se tomu snaží vyhnout. Podle expertů je důvodem nízká nemocenská. V současné době, kdy se po celém světě šíří koronavirus, je to navíc velký problém.



Lidé se totiž v poslední době odmítají nechat testovat na covid-19, aby nemuseli do izolace. Nakažení navíc mnohdy nehlásí ani své kontakty, aby je neposlali do karantény. "Spousta lidí nechce na nemocenskou, aby neměla finanční problémy. Mělo by se s tím něco udělat. Lidé musí být motivováni,“ tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.



Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel nemocnému pracovníkovi během prvních 14 dnů nemoci. Pak už vyplácí stát nemocenskou.



Dosáhnout na nemocenskou mohou také živnostníci v případě, že si platí nemocenské pojištění. To totiž není povinné. Náhradu mzdy však dostanou až od 15. dne nemoci. Prvních 14 dní tak nemají žádný příjem.

