Máte trabant po uprchlících z NDR? Ambasáda hledá pamětníky

Německo si letos připomíná 30 let od útěku tisíců východních Němců z komunistické NDR přes pražskou ambasádu do západní NSR. Ambasáda nyní oslovuje všechny Čechy, kteří by doma mohli mít nějakou vzpomínku na podzim 1989, aby se ozvali a pomohli poskládat střípky příběhů těchto uprchlíků za svobodou.