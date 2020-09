Kontroly komínů se blíží! Bez potvrzení od experta hrozí i pokuta

Podle hasičských statistik hořelo minulý rok 1011 komínů. U 306 pípadů ale došlo k následným škodám v celkové výši 85 milionů korun. Zabránit újmám jde ale úplně jednoduše pravidelnou kontrolou.

Každoročně mají kominíci nejvíce práce právě nyní. K lidem chodí na revize a kontroly. “Revize se provádí v případech přesně stanovených právním předpisem. Zjednodušeně je to před uvedením nového nebo zrekonstruovaného komínu do provozu, případně při podezření, že je komín poškozen, nebo při změně připojeného spotřebiče. Kontrola se provádí periodicky, a to ve lhůtách stanovených právním předpisem,“ přiblížil pro TN.cz prezident Společenství kominíků ČR Jaroslav Schön.

Revize se provádí několikrát během celé životnosti komína. Před uvedením do provozu, po rekonstrukci nebo při podezření, že není v pořádku. Kontroly se provádí většinou jednou ročně. “Výjimku tvoří komíny určené pro kondenzační kotle na plynná paliva, kde je četnost prodloužena na dva roky,“ uvedl Schön.

Kontrola se provádí nejen na samotném komínu, ale také na kouřovodu. Tedy na celé takzvané spalinové cestě, jak vyžaduje zákon. V případě, že dojde k požáru komínu, který neprošel řádnou kontrolou, hrozí že celou škodu bude muset uhradit majitel ze své kapsy.

“Klient by měl doložit dodržování požadovaných protipožárních opatření či zabezpečení. Případně doložit protokoly o uskutečnění požadovaných revizí. Klientovi, který nedodržuje zákonem stanovené kontroly spalinových cest nebo pojistné podmínky dané pojišťovny, může být kráceno nebo odmítnuto pojistné plnění,“ uvedla pro TN.cz Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven.

Zatímco po požáru se může škoda vyšplhat až do statisíců korun, pravidelná kontrola nebo revize vyjdou oproti tomu na pakatel. “Ceny jsou individuální, nejsou stanoveny žádným předpisem, a proto je třeba, aby se zákazník při objednávání příslušné služby na ceně s dodavatelem domluvil. Všeobecně – čištění a kontrola jsou v řádu stokorun, tzn. např. 350 až 1 000 korun, revize v řádu vyšším – od 1 000 korun nahoru,“ vysvětlil prezident Společenství kominíků ČR.

Správná doba na provedení kominických prací je vždy před začátkem topné sezóny. Ideálně v létě, abyste měli dost času na případnou opravu. “Pravidlem však je, že jakmile se ochladí, zákazníci si na nás vzpomenou. Všeobecně je to od druhé poloviny září dál,“ upozornil Schön. Koncem září už tak můžete mít problém kominíka sehnat.