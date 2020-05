Máte v hlavě nápad, jak pomoct Česku? Nebuďte na to sami!

Nenechejme naši zemi ve štychu. Spousta lidí má skvělé nápady, které jenom není schopna sama uskutečnit. A přesně v tom vám může pomoci tzv. hackathon! Podá vám pomocnou ruku v realizaci vašeho projektu, a to jak z hlediska finanční podpory, tak i propojením s těmi správnými lidmi.

Češi se pyšní hned několika „nej“. Kromě nej pivařů či vtipálků si bezpochyby můžou připsat také neuvěřitelnou tvořivost a iniciativní nápady. To se ostatně prokázalo i v době pandemie. O to víc jsou v této době potřeba projekty, které by napomohly zlepšit situaci v boji proti koronaviru. Momentálně jsou prioritou oblasti zdravotnictví, ekonomiky a společnosti.



Třeba i vám se v hlavě rýsuje nápad a byla by škoda nechat si ho pro sebe jenom proto, že byste ho sami zrealizovat nezvládli. Akce hackathon není určená pro jednotlivce, ale její organizátoři vás můžou propojit s dalšími zajímavými projekty, ve kterých k sobě můžete získat další lidi a přihlásit se tak jako tým.



Stačí zaslat návrh vašeho projektu přes webový formulář a počkat si maximálně dva dny na zpětnou vazbu. Pokud se váš nápad zalíbí, dostanete návrh spolupráce spolu s možností financování a administrativní výpomocí. Celý proces realizace vašeho nápadu se tak může mílovými kroky urychlit.



Program Hack The Crisis provozuje společnost CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zařazuje se tak mezi další z aktivit platformy Spojujeme Česko. Spojuje stát, kraje, univerzity, firmy a asociace, za účelem urychlit realizaci vybraných projektů, které reflektují priority Česka v boji proti koronaviru.



Program ale nehledá jenom dobré a zajímavé nápady, má zájem také o další mentory a partnery. Pokud máte s čím přijít nebo vás samotný program zaujal, podívejte se na jejich web a můžete se o celé iniciativě dozvědět více.

Víte o jakékoli iniciativě nebo aktivitě, která se snaží nastartovat ekonomiku? Máte nápad, jak pomoci lokálním podnikatelům nebo živnostníkům? Dejte nám vědět! Napište nám na nastartujmecesko@nova.cz nebo na facebook.