Máte zbraň a chcete pomoci státu? Ministerstvo nabízí novou možnost

Stát nabízí alternativu pro držitele zbrojních průkazů, kteří by rádi pomáhali zemi, ale nechtějí nebo nemohou vstoupit do aktivních záloh. Právě pro ně vznikly takzvané stanovené zálohy státu, které může vláda povolat například na pomoc při živelních katastrofách. Se zbraní by pak mohly chránit třeba domy před rabováním.