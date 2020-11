Máte zmatek v superhrubé mzdě? Tohle je plán, který prosazuje vláda

Od příštího roku by se mohla danit pouze hrubá mzda a většina zaměstnanců by si tak finančně přilepšila. Návrh předložil Poslanecké sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO). Redakce TN.cz pro vás připravila přehled toho, jaké výhody by zrušení superhrubé mzdy přineslo, jakým způsobem se má nově danit mzda a jaká jsou úskalí celého tohoto plánu.