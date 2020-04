Matěj Ruppert se převtělil do Reye Korantenga? Nemožné se stalo skutečností

Matěj Ruppert už před měsícem na svých sociálních sítích začal publikovat různá vtipná videa. „Rozhodl jsem se, že vás budu každý den informovat o důležitých zprávách jak od nás, tak ze světa! Pokaždé v jiném jazyce, ať je to internacionální!“, napsal k prvnímu videu. Ke každému snímku si zvolil jinou podobu a baví své fanoušky. Poslední 30. díl s názvem „Není Rey jako Ray.“, překvapil spoustu diváků. Jak se Ruppert převtělil do známého televizního moderátora Reye Korantenga, na to se podívejte ve videu.