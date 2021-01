V Praze se od nového roku ztrojnásobil počet školek v karanténě

Kvůli koronaviru jsou posílány do karantény přímo konkrétní třídy nebo jsou uzavřeny celé školky. Zatímco k 8. lednu 2021 řešilo COVID-19 pouze 25 mateřských škol, o týden později to už bylo 74 školek. Roste i počet žáků v karanténě, a to skoro pětinásobně - z 328 na 1604 žáků k 14. lednu 2021.



Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) jsou mladší děti méně náchylné k nakažení se. "Pokud jsou už děti nakažené, infekci nepřenáší tak často ve srovnání se staršími dětmi a dospělými," doplnilo ECDC.

Od začátku nového roku mohou chodit děti do mateřských a speciálních škol, otevřeny zůstaly také první a druhé třídy základních škol. Zbytek se zase učí distančně.