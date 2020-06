Mates je zpátky v podobě losů. Vyhrajte až 4 000 000 Kč!

Velké uši a vypláznutý jazyk. To je Mates, který se zapsal do srdcí už našich rodičů a prarodičů. Mates i dnes ukrývá statisíce výher a hned několik z nich přesahuje milion korun.



Přečtěte si také: Čech si na losu setřel 5 milionů a 100tisícovou rentu na 5 let. Díky ní procestuje svět.



Kde se ten Mates vlastně vzal? Oblíbené Malé televizní sázení, tedy ve zkratce Mates se na televizních obrazovkách objevil poprvé v roce 1967. Hru tehdy vymyslelo ministerstvo kultury s cílem financovat obnovu historických památek po celé zemi.



Tahání za uši i celebrity ve studiu



Loterie se už záhy stala obrovským hitem, a to z několika důvodů. V osudí jednak nebyly obyčejné míčky, ale kuličky s obličejem, které odkryly tažené číslo až poté, co je někdo zatahal za uši. Tohoto úkolu se pak na televizních obrazovkách ujímaly známé osobnosti, třeba Milan Chladil, Vladimír Dvořák, Karel Vlach nebo Yvetta Simonová.



Od roku 1974 byly součástí pořadu také tři krátké filmové příběhy, které zasílali sami diváci. Ano, řeč je o neméně oblíbených Bakalářích. Poslední slosování Matesa proběhlo v roce 1994.



Návrat Matesa ve velkém stylu



Čtvrt století poté, co za touto loterií spadla poslední klapka, se Mates vrací. Jako první spatřil světlo světa loni na podzim Zlatý Mates s hlavní výhrou 1,5 milionu korun. A tehdy se stalo něco, co nikdo nečekal: Zlatý Mates se vám totiž zalíbil natolik, že jste ho vykoupili ještě předtím, než se stihla spustit televizní kampaň!



Jestli teď smutníte, že už Matesa na ouškách nepoškrábete, máme pro vás hned několik dobrých zpráv. Kromě další emise Zlatého Matesa totiž tento los s roztomilým designem dostal velkého bráchu!



Velký Mates nabízí až 4 000 000 Kč



Jmenuje se Velký Mates a stokoruna, kterou za něj dáte, může být tou nejlepší investicí vašeho života. V hracím poli se ukrývá celkem patnáct šancí na výhru s tím, že jeden šťastlivec si odnese dokonce 4 000 000 Kč.



Stírací losy Zlatý Mates a Velký Mates seženete na prodejnách s terminálem Sazky, kterých je po celé republice několik tisícovek. To nejbližší najdete na naší interaktivní mapě na tomto odkazu.



Mates je také na internetu



Nechce se vám nikam chodit? Nemusíte! Mates se totiž zabydlel i na sazka.cz a můžete ho najít ve vašem počítači nebo mobilu v podobě eLosů, a to hned ve třech variantách. Za 20 Kč můžete poškrábat po uších Malého Matesa s hlavní výhrou 500 000 Kč.



Zlatý Mates má cenovku 50 Kč a v hracím poli může ukrývat 1 500 000 Kč. Nejvyšší výhru ale nabízí Velký Mates. Zaplatíte za něj 100 Kč a získat lze až 4 000 000 Kč.



Všechny eLosy od Sazky najdete na tomto odkazu.