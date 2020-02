Matka a 6 dětí uhořelo v domě! Otec se je marně snažil zachránit

Rozsáhlý požár jednopatrového domu vypukl v sobou před půlnocí. Z dřevěného obydlí, ve kterém sedmičlenná rodina žila, zbyly jen trosky. Zoufalý otec se snažil z ohně rodinu zachránit – nadýchal se přitom kouře a utrpěl popáleniny. Chtěl zůstat na místě, ale nakonec souhlasil s odvozem do nemocnice. "Měl velký strach o svou rodinu," popsal vyšetřoval Mark Jones.

Hasičům se naskytl velmi smutný pohled – na trávníku před domem byly hračky dětí, jejichž životy před chvílí vyhasly. Manželé měli 5 synů a jednu roční dceru. Matka dětí, třiatřicetiletá Brittany Presley, pracovala jako učitelka.

UPDATE: The father of the family was taken to the hospital with injuries. The mother and six children died. https://t.co/vCwYLVu5ur