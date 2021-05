Matka Maddie po letech prozradila: Mrazivý vzkaz v hotelové knize!

Od záhadného zmizené tehdy tříleté Maddie McCannové uplynulo dlouhých 14 let. Že byli její rodiče v okamžicích, kdy se po ní slehla zem, zrovna v restauraci, je známá věc. Dívčina matka ale po letech svěřila, že se před odchodem na večeři stala osudová chyba, kterou si dodnes vyčítá. Uvědomila si to, když v policejních záznamech našla zápisník hotelových zaměstnanců. Byl v ní mrazivý vzkaz související s Maddie.

Je to snad nejostřeji sledovaný případ zmizení na světě. Pátraní po malé Maddie trvá už 14 let, bohužel stále bez úspěchu. Její matka Kate McCannová šla na veřejnost s důležitou okolností večera, kdy se po dívce slehla zem.

Rodina v květnu 2007 trávila dovolenou v protugalském letovisku Praia da Luz. Kate s manželem Garym uložili děti ke spánku v bungalovu, kde bydleli, a odešli do restaurace. Když se vrátili, našli jen dvojčata. Maddie byla pryč.

Než vyrazili do restaurace, požádali personál resortu o co nejbližší místa k jejich apartmánu. McCannové rok po zmizení dcery ukázala policie všechny vyšetřovací materiály. Mezi nimi byl i zápisník zaměstnanců. "K mému zhrození do něj recepční napsala i důvod, proč jsme chtěli být blízko našemu bungalovu. Stálo tam, že necháváme naše děti samotné a chceme je chodit kontrolovat," vzpomínala matka Maddie podle portálu Mirror.

Podle ní se zápisník většinu dne válel jen tak na recepci, takže si záznamy personálu mohl přečíst kdokoliv. McCannová uvedla, že si s manželem dodnes vyčítají nejenom to, že šli na večeři bez dětí, ale i svůj požadavek na personál, aby jim dal co nejbližší stůl.

Zatímco rodiče dívky neztrácejí ani po tolika letech naději, že dceru jednoho dne znovu uvidí, kriminalisté mají jasno. Německá prokuratura několikrát je přesvědčená, že je Maddie dávno po smrti. Jako hlavního podezřelého z jejího únosu a vraždy vede usvědčeného pedofila Christiana Bruecknera. Vyšetřování však stále pokračuje, policie totiž stále nemá potřebné důkazy, které by ho bez pochybností usvědčily.

