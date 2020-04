Matka od rodiny má Covid-19. Teď potřebuje pokrýt náklady za jídlo

Nařízená karanténa může být finančně velmi náročná. A to především v případě, že jsou na vás závislí ostatní členové rodiny, a to nejen pokud jde o peníze, ale také třeba v případě, že se běžně o rodinu staráte. Ošetřovné nemůže pokrýt ztrátu platu. Stále více lidí proto hledá možnosti, jak by v současné situaci mohli lépe vyjít. Jednou z možností je uplatnění pojistného plnění ze svého životního pojištění.