Matka Simony dostala po letech první odškodné. "Je to výsměch!"

Christoph Steinert si za usmrcení Simony vyslechl rozsudek před dvěma lety. Soud mu za zabití z nedbalosti dal podmínku na tři roky, zákaz řízení plavidel na osm let a odškodné 800 tisíc pro matku a 600 tisíc pro otce mrtvé dívky.

Zoufalá matka ale dlouhou dobu z odškodného od viníka neviděla nic. Teprve nyní jí od něj přišly první peníze - když ale částku spatřila, nemohla tomu uvěřit. Na složence stála částka pouhých tisíc korun.

"Cítím se hrozně. Tohle ten haj*l, co mi vzal Simonku, nemůže myslet vážně! Je na něj daná exekuce a on mi pošle 1000 korun! Co si myslel? Že mi bude splácet Simonky život? Bože, už nemám slov. Dostal mě tím zas na dno. Co je to za člověka?" napsala pro TN.cz zdrcená matka Simony.

"To mi chce zničit celý život? Nestačí, že mi vzal jediné dítě, pro které pořád brečím a trápím se? Nic mi nenahradí milovanou Simonku. Ať jedná s mým advokátem a exekutorským úřadem, já už nemám sílu," uvedla rozhořčeně.

Pro peníze si na poštu jít nehodlá. "Přijímat to nebudu. Tohle nemůže myslet vážně. Je to, jak kdyby platil výživné. Nechápu, co je to za člověka," dodala matka.

Mladou studentku muž zabil na Orlické přehradě 10. července 2016. Do pramice, na které se plavila se svým přítelem, mladík narazil vodním skútrem. Dívka při nehodě utrpěla velmi vážná zranění, kterým podlehla při leteckém transportu do nemocnice.

