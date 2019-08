Matka varuje před nebezpečím infekce. V ruce jí zůstala synova noha

Angličanka Abigail Wardleová (23) téměř přišla o svého jediného syna. Když měl malý Oliver sedm měsíců, Abigail si všimla, že vypadá neustále unaveně a jeho fontanela výrazně poklesla.

Matka vzala syna k dětskému lékaři, který jí řekl, že Oliver je pouze dehydratovaný. Předepsal mu britskou verzi dětského paralenu a řekl, že má více pít. Propadnutí fontanely je však údajně příznakem sepse (celkové reakce organismu na infekci), tedy otravy krve.

Zdravotní stav chlapečka se druhý den výrazně zhoršil - odmítal jíst, pít a když ho matka vzala do náruče, plakal bolestí. Abigail odvezla syna do nemocnice, kde ztratil vědomí a museli ho přivést do umělého spánku.

"Vůbec jsem nevěděla, co se s Oliverem děje. Slyšela jsem doktora, jak telefonuje s kolegou z jiné nemocnice a ptá se ho, co má dělat," popsala Abigail chvíle hrůzy pro Daily Mail. "Oliverovy končetiny začaly fialovět. Myslela jsem si tehdy, že mu je zima a prosila jsem sestřičku, aby mu dala ponožky, " dodala matka chlapečka.



Doktor jí řekl, že je na tom Oliver velmi špatně. Lékaři zjistili, že má infekci hrtanu, která způsobila otravu krve. Příznaky infekce se ze začátku vůbec neprojevily. Doktorům se podařilo chlapcův stav stabilizovat, matce však řekli, že může kdykoliv zemřít.

Hrozilo, že mu budou muset amputovat všechny končetiny, které začaly odumírat. Tuto možnost však považovali za krajní řešení. Jeho matka ale žádala, aby syna operovali co nejdříve, protože se bála, aby nezemřel. Lékaři však váhali a místo toho se snažili zachránit jeho nekrózou napadené tkáně.

Abigail však čekal další šok. Když Olivera přenášela, odumřelá noha sama od sebe odpadla a zůstala jí v ruce. Končetina zůstala viset na kousku kůže, tělo se jí chtělo zbavit. Jde údajně o tzv. přirozenou amputaci. Přibližně před šesti týdny chlapci amputovali zbývající končetiny.

"Od té doby, co mu amputovali končetiny, opět nabral chuť do života. Najednou to byl úplně jiný chlapec - šťastný, očividně to pro něj bylo vykoupení," popsala Abigail. Chlapce propustili z nemocnice před třemi týdny a pomalu si zvyká na život bez rukou a nohou.



"To, čím jsme si prošli, bylo příšerné a nikdy v životě jsem se tak nebála. Někteří lidé nás litují, ale já se cítím jako ta nejšťastnější máma na světě. Oliver je tu stále s námi, sice nemá ruce a nohy, ale je to moje zlatíčko, statečný malý chlapeček," popsala.

"To, co se nám stalo, by neměla zažít žádná rodina. Každý by měl vědět, že otrava krve může postihnout člověka v jakémkoli věku. Někdy se pouze stačí zeptat doktora: 'A nemůže to být otrava krve'?" zakončila Oliverova matka.