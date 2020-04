Matku měl zavraždit kvůli sporům. Muži z Orlickoústecka hrozí doživotí

Nehnutě jako socha stojí muž, kterého policisté přivedli k soudu. O jeho budoucnosti měl jeho advokát jasno ještě před tím, než líčení vůbec začalo. "Počítejte s tím, že do té vazby půjdete," varoval svého klienta.

Kriminalista během vyšetřování na místě svému kolegovi ukazoval, co se v domě stalo. Podle policie došlo k oddělení hlavy od těla ostrým předmětem. Mrtvou našla známá, která k ní šla na návštěvu. V domě nikdo jiný nebyl. Policisté ale věděli, že léta se ženou žije její syn.

"On měl svoji kuchyňku, vařil si, chodil nakupovat do Lanškrouna," popsal jeden ze sousedů. Muž však utekl a na tři dny pořádně zamotal hlavu všem kriminalistům. Policie prohledávala v rojnicích okolí vesnice. Opakovaně vzlétal vrtulník s termovizí.

Jenže nakonec se hledaný objevil patnáct kilometrů daleko u České Třebové. Poznali ho lidé podle pátrání v médiích. Na útěku se zbavil oblečení. Skrýval se a přespával v lese, kde se živil rostlinami a pil vodu ze studánek.

K vraždě se přiznal. S matkou měl konflikty, které mu prý přerůstaly přes hlavu. "To bylo víckrát, byli tady policajti. Usměrňovali ho," popisovali místní. Podle policie jde o člověka, který se s psychickými problémy léčí ambulantně.

"Muži hrozí 20 let vězení, případně výjimečný trest," řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková. Pokud se ukáže, že je psychicky nemocný, jeho stíhání by patrně skončilo. To ale posoudí znalci, kteří se muži začnou okamžitě věnovat.