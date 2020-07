Matoviče chtějí odvolat kvůli opsané diplomce. Pellegrini: Je zloděj a lhář

Vůbec poprvé od březnového nástupu do funkce čelí slovenský premiér Igor Matovič pokusu o odvolání. Opozice žádá jeho odchod v souvislosti s opisováním v diplomové práci. Předpokládá se, že ho ale vládní poslanci, kteří disponují pohodlnou většinou, ve funkci podrží.

Čtyři měsíce od jmenování se slovenská vláda otřásá v základech. Už u třetího jejího člena se prokázalo plagiátorství. Tentokrát jde o toho nejvyššího. Ten vinu de facto přiznal, sám odejít ale nechce.





"Upřímně netuším, zda jsem před 22 lety něco necitoval a kolik toho bylo. Jestli to tak je, ukradl jsem něco, co mi nepatřilo a jsem de facto zloděj, je to smutné. Když mě odvolají, samozřejmě odejdu z parlamentu a politiky," vyjádřil se Matovič.

Ve čtvrtek premiér volil místy velmi tvrdá slova na adresu opozice, která ho chce odvolat. "Víte proč se tady dneska tolik kvičí? Protože jsme odstavili svině od válu," padlo ve slovenském parlamentu.

Už dříve se ukázalo, že některé pasáže svých závěrečných studentských prací opsal i šéf parlamentu Boris Kollár nebo ministr školství Branislav Gröhling. Oba ve vládě vydrželi. Nyní se to díky pohodlné většině, kterou vládní strany v parlamentu mají, podaří pravděpodobně i Matovičovi.

"Vážení přátelé, v pátek jsme vyzvali premiéra Matoviče, aby odstoupil. Protože na čele vlády nemůže sedět zloděj a lhář," řekl slovenský expremiér Peter Pellegrini. Na problémy okolo závěrečných studentských prací členů současné vlády reagovala už i prezidentka Zuzana Čaputová.

"Jde zatím o největší hodnotovou křižovatku, na které vláda stojí. Jsem zklamaná a smutná, že očekávání veřejnosti, a i mé vlastní, na vysoké standardy uplatňování politické moci a vyvozování politické zodpovědnosti, s kterými byl spojený nástup vlády Igora Matoviče, zůstávají zatím nenaplněné," prohlásila.

Ke kauze se vyjádřila i dotčená bratislavská univerzita: "Závěrečná práce premiéra Matoviče neodpovídá standardům kladeným na kvalifikační práce a v žádné případě by úspěšně neměla projít obhajobou v současnosti, ani před 22 lety."

Matovič přitom ještě jako opoziční politik kritizoval tehdejšího šéfa parlamentu Andreje Danka kvůli opisování a volal po jeho odvolání. Teď se ale karta obrátila a Matovič je ten, pod kým se začala kývat židle.