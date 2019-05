Maturanti se bouřili kvůli testům! Zvládli byste je? OTESTUJTE SE!

Studenti posledních ročníků středních škol mají za sebou druhou fázi státních maturit - didaktické testy z matematiky a cizího jazyka. O těch ale prohlašovali, že byly těžší, než v předchozích letech. Měli pravdu? Vyzkoušejte si to!

V písemné části státních maturit si měli studenti ve čtvrtek možnost vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. 95 % studentů přitom volilo angličtinu. Didaktický test z českého jazyka pak řeší v průběhu pátku, slohovou část už mají za sebou.



Už je skoro tradicí, že si studenti ihned po složení některé z maturitních zkoušek stěžují na její obtížnost. Tentokrát se ohrazovali dokonce tím, že testy byly vůbec nejtěžší za poslední roky.



Jestli měli pravdu nebo ne, si můžete otestovat i vy. Didaktický test z matematiky najdete ZDE, z angličtiny pak ZDE.



Řešení obou testů zveřejní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) na stránkách novamaturita.cz do 15. května 2019. Neoficiální výsledky úloh jsou ale k dispozici už nyní. Řešení didaktického testu z matematiky najdete ZDE, výsledky anglického testu ZDE.



Výsledky slohových prací z českého a cizího jazyka, které studenti psali už v polovině dubna, zveřejní CERMAT později, musí to ovšem stihnout do začátku ústní části maturity. Ta začíná 16. května a bude probíhat až do 10. června.