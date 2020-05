Maturanti se po dvou měsících vrátili do škol, platí pro ně přísná pravidla

Do školních lavic se v pondělí po dvou měsících vrátili studenti nejvyšších ročníků středních a vyšších odborných škol, kvůli přípravám na závěrečné zkoušky. Docházka je pro ně dobrovolná, ve třídách jich kvůli hygienickým opatřením může být maximálně 15 a musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Školy po nich také vyžadují čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Zdenka Blažková poprvé po dvouměsíční pauze vyrazila do školy. Jako studentku posledního ročníku střední školy ji teď čeká příprava na maturitu. "Budu sem chodit většinou na jednu hodinu týdně. V pátek mám teda tři hodiny - angličtinu, český jazyk, psychologii a právo," svěřila se.

Aby ji do školy pustili, musela si s sebou donést prohlášení o bezinfekčnosti. V tom studenti udávají, že jsou v pořádku. Škola si je pak zaznamená, aby měla přehled, kolik jich dorazilo. "Někdo chodí prezenčně, někdo pokračuje v distanční přípravě, protože přítomnost ve škole je dobrovolná. Na první hodinu přišlo přes třicet maturantů, uvidíme, jak to bude s dalšími hodinami a předměty," říká ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Příprava maturantů probíhá ve třídách v maximálním počtu 15 studentů. Sedí v lavicích s dvoumetrovými rozestupy. "Já osobně v těch hygienických podmínkách nevidím zase takový problém, ale chápu, že nepatřím do rizikové skupiny, takže je naprosto normální, že starší kantoři se bojí do školy jít," tvrdí učitelka Markéta Lorencová.

Společná část maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka bude 1. a 2. června, 3. června čeká část maturantů didaktický test z matematiky. Od středy 10. června pak ministerstvo školám doporučilo uspořádat ústní část. "My budeme maturovat od 11.června do 24. června. Nejdříve tři třídy a potom dvě třídy - to budou ty ústní maturitní zkoušky," upřesňuje Schejbalová.

S omezeními se v pondělí mohla obnovit také výuka na základních uměleckých nebo jazykových školách. Vysokoškoláci mají určitá omezení, ale mohou se účastnít výuky ve všech ročnících. Všechny typy škol současně musejí nadále zajišťovat výuku na dálku pro ostatní studenty či žáky.

